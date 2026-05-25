29 von 36 Plätze vergeben! Diese Teams sind für die CL qualifiziert

Während die heimischen Bundesligisten LASK und Sturm Graz den Weg in die UEFA Champions League über die Qualifikation antreten müssen, steht ein Großteil des Teilnehmerfelds für die Saison 2026/27 bereits fest. Insgesamt sind 29 der insgesamt 36 Mannschaften fix. Sky Sport gibt einen Überblick über die Teilnehmer.

Während Sturm bereite in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation (21./22. Juli bzw. 28./29. Juli) entweder mit Schottlands Vizemeister Hearts of Midlothian oder Polens Zweitem Gornik Zabrze zu tun bekommt, steigt Meister LASK erst in der Champions-League-Playoff in die Qualifikation ein (18./19. bzw. 25./26. August).

Am schnellsten war der FC Barcelona. Die Katalanen hatten schon vor Ostern die Teilnahme an der Königsklasse sicher.

Die Ligaphase startet in der Saison 2026/27 am 8. September, der letzte Spieltag steigt dann am 27. Januar 2027. Das Finale ist für den 5. Juni datiert und findet in Madrid im m Estadio Metropolitano statt.

ZUM DURCHKLICKEN: Diese Teams sind für die CL-Saison 2026/2027 qualifiziert

(Red./skysportde) / Fotos: IMAGO