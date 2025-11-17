Sky-Info: Wolfsburg macht bei Schicker ernst – Hoffenheim will Ablöse

Der VfL Wolfsburg macht bei Andreas Schicker ernst! Laut Sky-Informationen haben bereits mehrere Gespräche und Treffen stattgefunden.

Der Wechsel-Poker um Hoffenheim-Sportchef Schicker nimmt Fahrt auf!

Der 39-jährige Steirer soll in Wolfsburg der Nachfolger des freigestellten Sportdirektors Sebastian Schindzielorz werden. Auch der technische Direktor Paul Pajduch, den Schicker bereits von Sturm Graz nach Hoffenheim mitnahm, soll zu den „Wölfen“ wechseln.

Seitens des VfL gibt es ein offizielles Angebot an Schicker. Schicker und Pajduch sind grundsätzlich bereit für den Blitz-Wechsel. Grund: Die interne politische Gemengelage bei der TSG, zudem ist Hoffenheim-Präsident Jörg Albrecht zurückgetreten. Zusätzlich soll es Machtkämpfe geben

Hoffenheim fordert Ablöse – Auch Salzburg interessiert

Wolfsburg muss sich aber erst mit Hoffenheim einigen. Noch sind die Vereine nicht in Kontakt. Der VfL will den Wechsel schnellstmöglich. Hoffenheim würde bei Kontaktaufnahme Ablöse fordern.

Schicker hat außerdem ein schriftliches Angebot von Red Bull Salzburg auf dem Tisch liegen.

(Florian Plettenberg / skysport.de / Red.)

Bild: Imago