Sky-Info: Xabi Alonso wird neuer Chelsea-Trainer

Neuer Job für Xabi Alonso! Nach seiner Entlassung bei Real Madrid zu Beginn des Jahres wird der Spanier ab Sommer den FC Chelsea übernehmen. Nach Sky-Informationen gibt es nun eine komplette Einigung über einen Vertrag bis 2030, die Unterschrift steht aber noch aus. Zuerst berichtete The Athletic darüber.

Der FC Chelsea spielt eine enttäuschende Saison. Als Tabellenneunter drohen die Londoner zwei Spieltage vor Schluss sogar das internationale Geschäft zu verpassen. Am Samstag ging zudem das FA-Cup-Finale gegen Manchester City mit 0:1 verloren.

Xabi Alonso soll nun wieder für bessere Zeiten an der Stamford Bridge sorgen. Der 44-Jährige begann seine Trainerkarriere nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn zunächst im Nachwuchsbereich von Real Madrid. Anschließend übernahm er 2019 die zweite Mannschaft von Real Sociedad, die er erfolgreich entwickelte und mit der er in die zweite spanische Liga aufstieg.

Erfolgreiche Zeit in Leverkusen – schnelle Aus bei Real

Im Oktober 2022 wurde er Cheftrainer von Bayer Leverkusen, wo ihm schnell der Durchbruch gelang: Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team zu einer spielstarken und taktisch disziplinierten Spitzenmannschaft und gewann in der Saison 2023/24 erstmals in der Vereinsgeschichte die Deutsche Meisterschaft, dazu gewann er mit dem Klub auch noch den DFB-Pokal.

Von deutlicher weniger Erfolg war seine Zeit bei Real Madrid geprägt. Nach nur 34 Pflichtspielen ereilte ihn dort das Aus. Nun wartet auf der Insel eine neue Herausforderung auf ihn.

(skysport.de) / Foto: IMAGO