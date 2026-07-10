Sky-Info: Zwei Spieler bei Barca ohne Zukunft

Wie Sky Sport berichtete, verhandelt der FC Barcelona direkt mit Borussia Dortmund wegen einer Verpflichtung von Karim Adeyemi. Trainer Hansi Flick würde den pfeilschnellen Angreifer gerne in seinem Kader für die anstehende Saison begrüßen.

Zwei Profis, die bei den Katalanen – unabhängig vom möglichen Adeyemi-Transfer – keine wirkliche Zukunft mehr haben, sind nach Sky Sport Informationen der spanische WM-Fahrer Ferran Torres und der schwedische Youngster Roony Bardghji.

Beide Offensivspieler dürfen den Verein in diesem Sommer verlassen und sich dementsprechend nach passenden Angeboten und neuen Klubs umschauen.

Torres (26) war einst im Januar 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City zu Barca gewechselt. In 207 Pflichtspieleinsätzen kommt der flexibel einsetzbare Angreifer auf 65 Tore und 23 Vorlagen. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer 2027 aus.

Bardghji (20) auf der anderen Seite hat noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2029. Dem im Sommer 2025 mit Vorschusslorbeeren für 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen gekommenen Flügelspieler gelang in der abgelaufenen Saison nicht der Durchbruch. In 28 Pflichtspielen kam der in Kuwait geborene Schwede auf gerade einmal 872 Minuten. Dabei erzielte Bardghji zwei Tore und lieferte vier Vorlagen.