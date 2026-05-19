Sky-Tippliga: Die Ergebnisse der Premierensaison

Ende der Premierensaison für die Sky-Tippliga! Zum Saisonende 2025/26 der ADMIRAL Bundesliga blicken wir auf die Ergebnisse des interaktiven Tippspiels.

Hunderte Fußballfans tippten Runde für Runde die anstehenden Spiele der heimischen Liga sowie vorab ihre Saison-Tipps für die nun beendete Spielzeit. So konnten alle Teilnehmer neben den sechs Matches jeder Runde auch Meister, Absteiger, den Klub des Torschützenkönigs sowie das Team mit den meisten Karten voraussagen.

Das Leaderboard zum Tippliga-Abschluss

Gewinner des Community-Rankings ist nun der User „JTBIG“ mit 1797 Punkten, vor „Pittbull“ (1691 Punkte) und „rapidla12“ (1675). Auch eine Vielzahl an Sky-Faces unserer Report:innen und Kommentatoren zeigte in der Tippliga ihr Wissen: Das beste Endergebnis sicherte sich Sky-Reporterin Lisa Perstaller als Füntplatzierte der Gesamtwertung (1665 Punkte), auch Moderator Michael Ganhör platzierte sich mit 1527 Zählern in den Top 25.

Nach der Ligasaison ist aber vor der WM-Endrunde: Schon in der nächsten Woche startet die Sky-Tippliga zur WM 2026!

(Red.)