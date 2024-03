Später Kantersieg: Niederlande bezwingen Schottland klar

Späte klare Verhältnisse bei Österreichs EM-Gegner: Die Niederlande besiegen Schottland deutlich mit 4:0, bleiben aber bis zur Schlussphase eine dominante Leistugn schuldig.

Tijjani Reijnders leitete zwar den Oranje-Sieg wuchtig ein (40.), aber erst Georginio Wijnaldum (72.) baute die Führung spät aus. Wout Weghorst (84.) und Donyell Malen (86.) sorgten kurz vor Schluss für ein deutliches Resultat.

ÖFB-Testgegner Türkei verliert nach Szoboszlai-Elfer

Die Türkei, am Dienstag in Wien Testspiel-Gegner der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, hat am Freitag eine Niederlage kassiert. Der EM-Starter verlor den Probegalopp in Budapest gegen Ungarn durch ein Elfmeter-Tor des Ex-Salzburgers Dominik Szoboszlai (48.) mit 0:1.

(Red./APA).

Beitragsbild: Imago.