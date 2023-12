Sturm-Gegner Sporting feiert Heimsieg – Atalanta unterliegt Lazaro-Verein klar

Zurück an der Tabellenspitze: Sturms abschließender Europa-League-Gruppengegner Sporting Lissabon hat sich mit einem 3:1-Heimsieg zurück an den ersten Platz befördert.

Gegen Gil Vicente sorgten ein Eigentor sowie ein Doppelpack des schwedischen Teamspielers Viktor Gyökeres für den letztendlich deutlichen Erfolg. In der kommenden Woche empfängt der portugiesische Traditionsverein die Grazer zum letzten EL-Gruppenspiel (das Match ist am Donnerstag, den 14. Dezember, ab 21 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 zu sehen!). Sporting ist zwar schon fix in der EL-K.O.-Phase, stellt aber für Sturm eine wichtige Hürde dar: Im Fernduell mit Rakow Czestochowa muss Sturm mindestens genauso viele Punkte wie der polnische Meister holen und darf bei Punktegleichheit auch nicht die schlechtere Tordifferenz aufweisen, um in die Conference League umsteigen zu dürfen.

Atalanta unterliegt auswärts deutlich

EL-Gegner der Polen ist Atalanta Bergamo, das in der italienischen Serie A eine überraschend klare Auswärtsniederlage hinnehmen muss: Gegen den FC Torino, bei dem ÖFB-Legionär Valentino Lazaro auf der Bank saß, ging das Team aus der Lombardei mit 0:3 unter.

