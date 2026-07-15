Sturm Graz gelingt später Testspielsieg

Der SK Sturm Graz gewinnt das 120-minütige Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogoń Stettin in Leoben mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielt Axel Kayombo in der Schlussphase.

Sturm erwischt den besseren Start und kommt früh zu guten Chancen. Besonders Simon Seidl sorgt in der Anfangsphase für Gefahr, scheitert jedoch gleich zweimal am Aluminium. Der holprige Rasen erschwert dabei immer wieder das Kombinationsspiel.

Nach mehreren Wechseln in der zweiten Halbzeit verliert die Begegnung etwas an Tempo. Chancen gibt es dennoch auf beiden Seiten, wobei sich Sturm-Torhüter Daniil Khudyakov zweimal stark auszeichnen kann.

Auch in der Schlussphase bleibt Zug in der Partie. Kayombo trifft schließlich sehenswert von der Strafraumkante flach ins kurze Eck und sorgt damit für den späten Grazer Testspielerfolg.