Swiatek unangefochten in dritte Runde

Titelanwärterin Iga Swiatek hat auch bei ihrem zweiten Auftritt in Melbourne nichts anbrennen lassen. Die zweimalige Australian-Open-Halbfinalistin, die Down Under ihren Karriere-Slam komplettieren will, setzte sich am Donnerstag 6:2, 6:3 gegen Marie Bouzkova aus Tschechien durch.

Die Weltranglistenzweite aus Polen zählt hinter der zweimaligen Turniersiegerin Aryna Sabalenka zum Kreis der Titelanwärterinnen. Die 24-Jährige kann auf imposante Statistiken verweisen. In den vergangenen fünf Jahren hat keine andere Spielerin mehr Matches auf Grand-Slam-Level gewonnen als sie – Swiatek steht in der Bilanz bei nun 92 Erfolgen.

Im vergangenen Jahr jubelte Swiatek in Wimbledon. Von den French Open hat sie zudem vier Titel vorzuweisen, auch bei den US Open war sie 2022 schon erfolgreich. In Melbourne ist Anna Kalinskaja ihre nächste Gegnerin.

(SID) / Bild: Imago