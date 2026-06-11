Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe K im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe K mit Portugal, DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien im Porträt!

Portugal

Gesamtmarktwert Kader: 1,01 Mrd.€

FIFA-Weltrangliste: 5.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 9 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: Dritter 1966

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 19:00 Uhr gegen DR Kongo in Houston

2. Partie: 23.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Usbekistan in Houston

3. Partie: 28.06.2026 um 1:30 Uhr gegen Kolumbien in Miami

Stars

Topspieler: Christiano Ronaldo , 40 Jahre, 10 Mio. €

Schlüsselfigur: Vítor Machado Ferreira (Vitinha) , 26 Jahre, 140 Mio. €

Nachwuchstalent: João Neves , 21 Jahre, 140 Mio. €

Teamchef: Roberto Martínez (ESP/52 Jahre/seit Jänner 2023 im Amt)

Fun Fact

Portugal kann gleich zwei besondere Rekorde für sich beanspruchen: In Lissabon befindet sich mit der Livraria Bertrand die älteste durchgehend betriebene Buchhandlung der Welt. Die Insel Madeira war zudem einst der größte Bananenexporteur Europas und verschiffte jährlich rund 20.000 Tonnen der gelben Früchte.

Portugal zählt außerdem zu den ältesten Nationalstaaten Europas. Seine heutigen Grenzen bestehen weitgehend bereits seit dem 13. Jahrhundert und haben sich seitdem kaum verändert. Damit blickt das Land auf eine außergewöhnlich lange staatliche Kontinuität zurück.

DR Kongo

Gesamtmarktwert Kader: 143,90 Mrd.€

FIFA-Weltrangliste: 46.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 2 (zuletzt 1974)

Größte WM-Erfolge: Vorrunde 1974

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Portugal in Houston

2. Partie: 24.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Kolumbien in Guardelajara

3. Partie: 28.06.2026 um 1:30 Uhr gegen Usbekistan in Atlanta

Stars

Topspieler: Aaron Wan-Bissaka , 28 Jahre, 15 Mio. €

Schlüsselfigur: Yoane Wissa , 29 Jahre, 25 Mio. €

Nachwuchstalent: Noah Sadiki , 21 Jahre, 35 Mio. €

Teamchef: Sébastien Desabre (FRA/49 Jahre/seit August 2022 im Amt)

Fun Fact

Die Demokratische Republik Kongo beherbergt mit dem Bonobo den nächsten lebenden Verwandten des Menschen. Die stark gefährdeten Menschenaffen kommen ausschließlich dort vor und teilen rund 98,7 Prozent ihrer DNA mit uns. Ebenso beeindruckend ist die Natur des Landes: Der Kongo-Fluss ist nach dem Amazonas der wasserreichste Fluss der Welt, und das Kongobecken umfasst den zweitgrößten tropischen Regenwald der Erde.

Usbekistan

Gesamtmarktwert Kader: 85,33 Mrd.€

FIFA-Weltrangliste: 50.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 1

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Kolumbien in Mexiko City

2. Partie: 24.06.2026 um 19:00 Uhr gegen Portugal in Houston

3. Partie: 28.06.2026 um 1:30 Uhr gegen DR Kongo in Atlanta

Stars

Topspieler: Abdukodir Khusanov , 22 Jahre, 50 Mio. €

Schlüsselfigur: Eldor Shomurodov , 30 Jahre, 7 Mio. €

Nachwuchstalent: Abbosbek Fayzullaev , 22 Jahre, 7 Mio. €

Teamchef: Fabio Cannavaro (ITA/52 Jahre/seit Oktober 2025 im Amt)

Fun Fact

Usbekistan ist Heimat einer der ältesten Städte Zentralasiens. Samarkand, das in der Antike als Afrasiab bekannt war, existierte bereits um 750 v. Chr. und war schon Jahrhunderte vor der Blüte des Römischen Reiches ein bedeutendes Zentrum entlang der Seidenstraße.

Kolumbien

Gesamtmarktwert Kader: 302,35 Mrd.€

FIFA-Weltrangliste: 13.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7 (zuletzt 2018)

Größte WM-Erfolge: Viertelfinale 2014

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 04:00 Uhr gegen Usbekistan in Mexiko City

2. Partie: 24.06.2026 um 04:00 Uhr gegen DR Kongo in Guardelajara

3. Partie: 28.06.2026 um 1:30 Uhr gegen Portugal in Miami

Stars

Topspieler: James Rodríguez, 34 Jahre, 1,5 Mio. €

Schlüsselfigur: Luis Diaz , 29 Jahre, 70 Mio. €

Nachwuchstalent: Gustavo Puerta , 22 Jahre, 10 Mio. €

Teamchef: Néstor Lorenzo (ARG/60 Jahre/seit Juli 2022 im Amt)

Fun Fact

Kolumbien vereint geografische Besonderheiten wie kaum ein anderes Land Südamerikas. Die Hauptstadt Bogotá liegt auf rund 2.640 Metern Höhe und zählt damit zu den höchstgelegenen Hauptstädten der Welt. Gleichzeitig ist Kolumbien das einzige Land des Kontinents mit Küsten sowohl am Pazifik als auch am Karibischen Meer.

Beitragsbilder: Imago/KI-Generiert