Teams, Stars & Fun Facts: WM-Gruppe L im Porträt

Die WM rückt mit großen Schritten näher – und Sky Sport Austria nutzt die verbleibende Zeit, um die zwölf Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Stars stehen im Rampenlicht? Welche Teams könnten überraschen? Und welche Fun Facts zu den Nationen sollte man kennen? WM-Gruppe L mit England, Kroatien, Ghana und Panama im Porträt!

England

Gesamtmarktwert Kader: 1,36 Mrd. €

FIFA-Weltrangliste: 4.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 17 (zuletzt 2022)

Größte WM-Erfolge: Weltmeister 1966

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Kroatien in Arlington

2. Partie: 23.06.2026 um 22:00 Uhr gegen Ghana in Foxborough

3. Partie: 27.06.2026 um 23:00 Uhr gegen Panama in East Rutherford

Stars

Topspieler: Harry Kane , 32 Jahre, 60 Mio. €

Schlüsselfigur: Jude Bellingham , 22 Jahre, 130 Mio. €

Nachwuchstalent: Kobbie Mainoo , 21 Jahre, 70 Mio. €

Teamchef: Thomas Tuchel (GER/52 Jahre/seit Jänner 2025 im Amt)

Fun Fact

In London nahm 1863 die erste U-Bahn der Welt ihren Betrieb auf, während im selben Jahr mit der Gründung der Football Association die ersten einheitlichen Fußballregeln festgelegt wurden. Noch deutlich älter ist Stonehenge, dessen Ursprünge bis etwa 3000 v. Chr. zurückreichen und das damit sogar älter ist als die ägyptischen Pyramiden. Kulinarisch hat das Vereinigte Königreich ebenfalls einen besonderen Beitrag geleistet: Chicken Tikka Masala gilt heute vielen als inoffizielles Nationalgericht.

Kroatien

Gesamtmarktwert Kader: 387,30 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 11.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 7 (zuletzt: 2022)

Größte WM-Erfolge: Vize-Weltmeister 2018

Spielplan

1. Partie: 17.06.2026 um 22:00 Uhr gegen England in Arlington

2. Partie: 24.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Panama in Toronto

3. Partie: 27.06.2026 um 23:00 Uhr gegen Ghana in Philadelphia

Stars

Topspieler: Luka Modric , 40 Jahre, 3.5 Mio. €

Schlüsselfigur: Josko Gvardiol , 24 Jahre, 70 Mio. €

Nachwuchstalent: Luka Vuskovic , 19 Jahre, 60 Mio. €

Teamchef: Zlatko Dalic (CRO/59 Jahre/seit Oktober 2017 im Amt)

Fun Fact

Ghana ist für seine außergewöhnlichen „Fantasy Coffins“ bekannt: In einigen Regionen werden Verstorbene in kunstvoll gestalteten Särgen bestattet, die ihren Beruf oder ihre Leidenschaft widerspiegeln. So erhalten Fischer beispielsweise einen Fisch-Sarg, Piloten ein Flugzeug und Geschäftsleute mitunter ein Auto. Darüber hinaus schrieb Ghana Geschichte als erstes afrikanisches Land südlich der Sahara, das die Unabhängigkeit erlangte. Mit dem Volta-See befindet sich hier außerdem einer der größten künstlich angelegten Seen der Welt.

Ghana

Gesamtmarktwert Kader: 234,60 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 74.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 5 (zuletzt 2022)

Größter WM-Viertelfinale 2010

Spielplan

1. Partie: 18.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Panama in Toronto

2. Partie: 23.06.2026 um 22:00 Uhr gegen England in Foxborough

3. Partie: 27.06.2026 um 23:00 Uhr gegen Kroatien in Philadelphia

Stars

Topspieler: Antonie Semenyo, 26 Jahre, 80 Mio. €

Schlüsselfigur: Thomas Partey , 32 Jahre, 2 Mio. €

Nachwuchstalent: Caleb Yirenkyi , 20 Jahre, 10 Mio. €

Teamchef: Carlos Queiroz (POR/73 Jahre/seit April 2026 im Amt)

Fun Fact

Ghana ist für seine außergewöhnlichen „Fantasy Coffins“ bekannt: In einigen Regionen werden Verstorbene in kunstvoll gestalteten Särgen bestattet, die ihren Beruf oder ihre Leidenschaft widerspiegeln. So erhalten Fischer beispielsweise einen Fisch-Sarg, Piloten ein Flugzeug und Geschäftsleute mitunter ein Auto. Darüber hinaus schrieb Ghana Geschichte als erstes afrikanisches Land südlich der Sahara, das die Unabhängigkeit erlangte. Mit dem Volta-See befindet sich hier außerdem einer der größten künstlich angelegten Seen der Welt.

Panama

Gesamtmarktwert Kader: 34,55 Mio. €

FIFA-Weltrangliste: 33.

WM-Teilnahmen inklusive 2026: 2 (zuletzt 2018)

Spielplan

1. Partie: 18.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Ghana in Toronto

2. Partie: 24.06.2026 um 01:00 Uhr gegen Kroatien in Toronto

3. Partie: 27.06.2026 um 23:00 Uhr gegen England in East Rutherford

Stars

Topspieler: José Córdoba , 25 Jahre, 5 Mio. €

Schlüsselfigur: Andres Andrade , 27 Jahre, 2.5 Mio. €

Nachwuchstalent: Azarías Londoño , 24 Jahre, 1 Mio. €

Teamchef: Thomas Christiansen (ESP/53 Jahre/seit Juli 2020 im Amt)

Fun Fact

Als sich Panama 2017 erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizierte, war die Freude so groß, dass der Präsident den folgenden Tag kurzerhand zum Nationalfeiertag erklärte. Das mittelamerikanische Land hält noch einen weiteren geografischen Rekord bereit: Es ist das einzige Land der Welt, in dem man den Sonnenaufgang über dem Pazifik und den Sonnenuntergang über dem Atlantik beobachten kann. Von globaler Bedeutung ist zudem der Panamakanal, der jährlich Einnahmen in Milliardenhöhe generiert und zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt zählt.

Beitragsbilder: Imago/KI-generiert