Tränen beim WM-Rekord: Messi sorgt sich um seinen Vater

Superstar Lionel Messi sorgt sich um seinen Vater. Der 68-jährige erholt sich laut Angaben der Familie des WM-Rekordtorschützen von einem nicht näher bezeichneten „gesundheitlichen Problem“. Gleichzeitig bat die Familie eindringlich darum, die Privatsphäre von Jorge Messi zu wahren, nachdem zahlreiche Medien über den Gesundheitszustand des 68-Jährigen spekuliert haben.

Messi senior „steht derzeit unter medizinischer Aufsicht, erholt sich und macht unter den gegebenen Umständen gute Fortschritte“, teilte die Familie mit, ohne Details zur Erkrankung zu nennen.

Messi war nach seinem ersten von drei Treffern für Argentinien zum Auftakt gegen Algerien (3:0) kurzzeitig in Tränen ausgebrochen. „Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht“, sagte der Angreifer von Inter Miami danach über seine emotionale Reaktion. Mit seinem Dreierpack hatte Messi den WM-Torrekord von Miroslav Klose (16) eingestellt. Jorge Messi ist der Berater seines Sohnes und gilt als eine seiner wichtigsten Stützen.

In ihrer Erklärung äußerte die Familie Messi ihre „tiefe Bestürzung über den Mangel an Sensibilität, Respekt und Anstand, mit dem einige Menschen eine strikt private Familienangelegenheit behandelt“ haben. „Wir bitten um Verantwortung, Besonnenheit und Menschlichkeit. Die Gesundheit eines Menschen und die Ruhe seines Umfelds sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlicher medialer Aufmerksamkeit sein“, heißt es weiter in der Erklärung.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Mission Titelverteidigung treffen Argentiniens Weltmeister um Messi im zweiten Spiel der Gruppe J am Montag auf Österreich (19.00 Uhr MESZ), sechs Tage später steht das Spiel gegen Jordanien auf dem Programm.