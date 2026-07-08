Transfer vor Abschluss: United schlägt bei Chelsea zu

Andrey Santos steht vor einem Wechsel vom FC Chelsea zu Manchester United. Die Vereine haben eine vollständige Einigung erzielt. Die Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler beträgt 56 Millionen Euro plus rund 2,5 Millionen Euro an Boni.

The Athletic berichtete zuerst über den bevorstehenden Deal. Die Blues sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent.

Der Medizincheck soll zeitnah stattfinden und anschließend wird der 22-Jährige einen langfristigen Vertrag unterschreiben.