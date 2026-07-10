Turnier-Ratings: So bewerten die Sky-User das ÖFB-Team

Bei der WM 2026 war für das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale gegen Spanien Schluss. Nach dem Aus konnten die Sky-User die Turnierleistungen aller ÖFB-Spieler mit mindestens einem Einsatz bewerten (1 = Sehr gut, 2 = Gut, 3 = Befriedigend, 4 = Genügend, 5 = Nicht genügend).

Die Spitzennote 1 wurde von den Sky-Usern einmal an ÖFB-Goalie Alexander Schlager verteilt. Die schwächste Bewertung erhielt Mittelfeldmann Xaver Schlager mit der Note 4. Insgesamt schnitt die ÖFB-Offensive mit einigen „2ern“ etwas besser ab als die Defensive.

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