Verletzungspech! GAK muss vorerst auf Duo verzichten

Der GAK muss mehrere Wochen auf Rechtsverteidiger Tim Trummer verzichten. Der 20-Jährige hatte sich in der ersten ÖFB-Cuprunde am Oberschenkel verletzt. Auch Tobias Koch muss vorerst pausieren.

Trummer hatte sich bereits in der ersten Hälfte beim Cupspiel gegen Donaufeld verletzt und musste ausgewechselt werden. Die Befürchtungen bestätigten sich: Trummer zog sich eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zu. Damit wird der Leihspieler von Red Bull Salzburg für mehrere Wochen ausfallen.

Ebenfalls pausieren muss Mittelfeldspieler Koch. Anders als Trummer war dieser bereits zum Cup-Auftakt nicht mehr im Kader der Grazer. Der 25-Jährige laboriert aktuell an muskulären Problemen. Eine Rückkehr auf den Platz sollte jedoch nicht allzu lange dauern. Wie der GAK bestätigt, befindet sich der Spieler bereits in Behandlung bei der medizinischen Abteilung der Grazer. Ein Einsatz zum Ligaauftakt beim LASK am Freitag (live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live) ist jedoch unwahrscheinlich.

Tobias #Koch und Tim #Trummer fallen vorerst aus. Koch plagen muskuläre Probleme, Trummer hat sich im Cup eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen und fehlt mehrere Wochen. Gute Besserung, Burschen! 🤕 #grazerak pic.twitter.com/lZfLcyUG8U — GAK 1902 (@grazerak) July 28, 2026



