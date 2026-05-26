Vertragsverlängerung & Beförderung für Pajduch in Hoffenheim

Paul Pajduch gilt als enger Vertrauter von Andreas Schicker. Nun wurde der 32-Jährige bei der TSG Hoffenheim befördert und mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

So wird der Steirer ab sofort als Sportdirektor Lizenzmannschaft bei der TSG fungieren. Bisher war Pajduch als technischer Direktor tätig. Nun soll er unter anderem für das Scouting und die Kaderplanung der Bundesliga-Mannschaft verantwortlich sein und gehört neben Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zur sportlichen Führungsriege.

Die genaue Vertragslaufzeit ist nicht bekannt.

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Pajduch kam mit Schicker nach Hoffenheim

Pajduch begann seine Laufbahn im Profifußball 2018 als Spielanalyst von Sturm Graz. 2022 wurde er Chefscout, ab 2024 war er technischer Direktor. Im Oktober 2024 folgte er seinem „Lehrmeister“ Schicker nach Hoffenheim.

„Die TSG Hoffenheim hat in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen, die nun mit dem Einzug in die UEFA Europa League ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Ich bin glücklich, dass ich Teil dieses Fortschritts sein darf“, sagte Pajduch in einer Aussendung. „Ich freue mich darauf, weiter in einem so ambitionierten Team zu arbeiten, in dem Spieler, Trainer, Trainerteam und die sportliche Führung in dieselbe Richtung denken. Wir wollen unseren erfolgreichen Weg kontinuierlich weiterverfolgen.“

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker meinte: „Ich kenne seine Arbeitsweise bereits seit unserer gemeinsamen Zeit in Graz. Paul Pajduch ist einer der Architekten der erfolgreichen Kaderzusammenstellung in dieser Saison und hat somit maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Wir haben uns ja mit der TSG nicht nur für die Europa League qualifiziert, sondern dies auch mit spannenden und jungen Spielern geschafft. Dies ist der Ansatz der TSG und ich bin glücklich, dass Paul und Frank weiter an unserem erfolgreichen Weg mitarbeiten.“

(Red.)

Bild: Imago