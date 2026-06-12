Vor Abflug Richtung WM: Ronaldo zeigt sich „sehr positiv“

Altstar Cristiano Ronaldo geht mit Zuversicht in seine sechste Fußball-WM.

„Die Vorbereitung war sehr gut, aber auch anstrengend, weil wir hart gearbeitet haben“, sagte der 41 Jahre alte Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft kurz vor dem Abflug von Lissabon ins Endrunden-Quartier in Palm Beach/Florida: „Ich fühle mich körperlich gut. Ich bin sehr positiv. Ich glaube, dass alles gut laufen wird und wir eine gute Leistung zeigen werden.“

Das aktuelle Team bewertet Ronaldo „als sehr gute Generation, die den Portugiesen viele Freude bereiten wird“. Das „Wichtigste“ sei, „gut zu starten, mit dem ersten Spiel, dann mit dem zweiten und dritten nachzulegen, die Gruppe als Erster zu beenden und von da an Spiel für Spiel weiterzukommen“.

Die als Mitfavoriten gehandelten Portugiesen starten ihr Turnier am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo, bevor sie in der Gruppe K auf Usbekistan und abschließend auf Kolumbien treffen.

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