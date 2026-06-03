VOTING: Wer soll Baumgartner im ÖFB-Kader ersetzen?

Das ÖFB-Team muss bei der WM in Nordamerika ohne Christoph Baumgartner auskommen.

Der Offensivmann von RB Leipzig zog sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und wird das Turnier verpassen. Teamchef Ralf Rangnick hat nun theoretisch zwei Wochen Zeit für eine Nachnominierung – wer soll den Offensivstar von RB Leipzig im WM-Kader ersetzen?

Auf der Abrufliste stehen ingesamt neun Mittelfeldspieler bzw. Angreifer, die für Baumgartner nachrücken könnten. Dazu kommen fünf Verteidiger und zwei Tormänner*. Das ÖFB-Team tritt am morgigen Donnerstag die Reise in die USA an.

*für das User-Voting wurden nur Mittelfeldspieler bzw. Angreifer berücksichtigt

(Red.)

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