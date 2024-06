VOTING: Wie weit kommt das ÖFB-Team bei der EM?

Das ÖFB-Team startet am kommenden Montag, den 17. Juni, in die EM 2024. Mit den Gruppengegnern Frankreich, Polen und Niederlande hat die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick wahrlich kein leichtes Los erwischt. Wir wollen von den Sky-Usern wissen, was sie Österreich bei der Endrunde in Deutschland zutrauen.

Aus in der Gruppe, Überraschungen in der K.o.-Phase oder doch der ganz große Erfolg? Was trauen die Sky-User dem österreichischen Fußball-Nationalteam bei der EM-Endrunde zu?

Das ÖFB-Team startet seine EM-Reise am Montag in Düsseldorf gegen Frankreich. Am darauffolgenden Freitag (21. Juni) geht es in Berlin gegen Polen. Das letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande findet am Dienstag, den 25. Juni – ebenfalls in Berlin – statt. Österreich darf sich trotz der schwierigen Gruppengegner berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg machen, denn auch die vier besten Gruppendritten steigen ins Achtelfinale der EURO auf.

ÖFB-Team mit vierter EM-Teilnahme

Östereich nimmt bei der EM 2024 zum vierten Mal an der Endrunde einer Europameisterschaft teil. Zuletzt war das ÖFB-Team drei Mal in Folge (2016, 2021 und eben 2024) dabei. Beim Turnier 2021 überstand die ÖFB-Auswahl erstmals die Gruppenphase und scheiterte in der K.o.-Runde nur knapp am späteren Europameister Italien (Achtelfinale/1:2 n. V.).





(Red.) / Bild: GEPA