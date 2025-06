Wels zu Wattens! WSG verpflichtet Austria-Youngster leihweise

WSG Tirol gibt mit der Verpflichtung von U21-Nationalspieler Moritz Wels den nächsten Neuzugang in dieser Sommertransferperiode bekannt. Der Offensivspieler wechselt leihweise für die Saison 2025/26 vom FK Austria Wien zu den Tirolern.

Der Steirer wechselte im Juni 2023 vom SK Sturm Graz zur Wiener Austria und war in der vergangenen Saison vorwiegend als Kooperationsspieler für den SV Stripfing/Weiden in der ADMIRAL 2. Liga im Einsatz. Für die Niederösterreicher brachte es der 20-Jährige auf elf Einsätze (vier Tore und zwei Assists). Für die Austria kam Wels in 25 Spielen zum Einsatz und lieferte dabei einen Assist.

„Ich freue mich sehr über die Leihe nach Tirol. Der Verein hat mir einen guten Plan für meine Entwicklung aufgezeigt. Der Trainer kennt mich schon lange und ich denke, dass die Spielweise gut zu mir passt. Ich möchte bei der WSG viel Spielzeit sammeln, mich weiterentwickeln und mit dem Verein erfolgreich sein“, so der WSG-Neuzugang.

WSG-Manager Sport, Stefan Köck, über die leihweise Verpflichtung von Moritz Wels: „Wir freuen uns sehr, dass sich Moritz Wels für einen leihweisen Wechsel zur WSG Tirol entschieden hat und unser Dank geht auch an Austria Wien. Moritz ist ein extrem talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits beeindruckende Erfahrungen gesammelt hat. Er hat sämtliche österreichischen U-Nationalteams durchlaufen, ist aktueller U21-Teamspieler und konnte sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga bereits Spielpraxis sammeln. Seine fußballerischen Qualitäten und seine bisherige Entwicklung machen ihn zu einer spannenden Verstärkung für unser Team. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird und mit seinen Qualitäten unserem Team helfen wird.“

Beitragsbild: GEPA