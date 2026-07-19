Der Fußball-WM-Titel wird heute (21.00 Uhr MESZ) in East Rutherford bei New York im Finale zwischen Spanien und Argentinien vergeben. Die Aufstellungen im Überblick.

Für die Iberer mit ihrem Jungstar Lamine Yamal wäre es der insgesamt zweite Triumph, der erste seit 2010. Argentinien peilt den vierten Titelgewinn und die erfolgreiche Titelverteidigung an – dies gelang zuletzt Brasilien im Jahr 1962. Lionel Messi hofft darauf, den begehrten Pokal zum zweiten Mal in die Höhe zu stemmen.

Aufstellung Spanien

Aufstellung Argentinien