Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau hat kurz vor dem Start der Vorbereitung weitere Neuzugänge präsentiert.

Innenverteidiger Emmanuel Chukwu wechselt auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim ins Ländle. Der 19-jährige Nigerianer wird bis zum Sommer 2027 für die Vorarlberger auflaufen.

Chukwu war im Februar 2025 aus seiner Heimat Nigeria zum deutschen Bundesligisten Hoffenheim gewechselt. Nach ersten Einsätzen in der U19 der Kraichgauer sammelte er in der vergangenen Saison beim Wolfsberger AC Erfahrung in der österreichischen Bundesliga. Für die Kärntner kam der Defensivspieler in zehn Meisterschaftsspielen zum Einsatz.

Weiters gibt Lustenau die Verpflichtung von Novak Rajic bekannt. Der 17-jährige Innenverteidiger wechselt von der Akademie Vorarlberg an den Rhein und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

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