Auslaufende Verträge: Rapid schafft Klarheit bei Weimann & Co.

Der SK Rapid hat nach dem Ende der Saison 2025/26 erste personelle Entscheidungen bekanntgegeben. Mehrere Spieler werden die Hütteldorfer verlassen, zudem kehren einige verliehene Profis vorerst zurück.

Fix ist, dass der Vertrag von Tobias Børkeeiet nicht verlängert wird. Auch Leihstürmer Janis Antiste wird nicht fest verpflichtet. Der Franzose war von US Sassuolo ausgeliehen und kam in 40 Pflichtspielen auf fünf Tore, drei davon in der Bundesliga, zwei im Europacup. Der 23-Jährige kehrt nun nach Italien zurück.

Ebenfalls nicht mehr Teil des Rapid-Kaders werden Andreas Weimann und Lukas Grgic sein. Weimann absolvierte nach seiner Rückkehr zu seinem Jugendverein 17 Bundesliga-Spiele für Grün-Weiß und führte die Mannschaft mehrfach als Kapitän aufs Feld.

Grgic stand insgesamt 95 Mal für Rapid auf dem Platz und erzielte dabei drei Tore. Der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers wird nicht verlängert.

Rapid-Leihspieler kehren zurück

Parallel dazu kehren mehrere verliehene Spieler vorerst nach Hütteldorf zurück. Dominic Vincze befindet sich nach seiner Verletzung bereits in Reha beim Klub. Außerdem werden Benjamin Böckle (WSG Tirol), Moritz Oswald (SCR Altach) und Andrija Radulovic nach ihren Leihstationen wieder bei Rapid erwartet.

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