Bericht: Kühbauer vor Rückkehr zu Ex-Klub

Dietmar Kühbauer steht vor einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Der 53-Jährige soll einem Bericht der Krone zufolge bei seinem Ex-Klub WAC hoch im Kurs stehen.

Seit Donnerstag ist das Aus von Manfred Schmid nach 44 Bundesliga-Spielen als Trainer des Wolfsberger AC sicher. Im Sommer soll ein neuer Coach im Lavanttal übernehmen. Die Wahl der WAC-Verantwortlichen soll mit Kühbauer nun auf einen alten Bekannten gefallen sein. Zwischen September 2013 und November 2015 betreute der 53-Jährige die Kärntner in 95 Pflichtspielen. Unter Kühbauer war mit dem WAC erstmals ein Kärntner Klub Tabellenführer in der ADMIRAL Bundesliga, außerdem führte er die Lavanttaler erstmals in den Europacup.

Nicht nur Kühbauer: Auch Poms im Gespräch

Aber nicht nur Kühbauer steht beim WAC auf dem Zettel, auch Rene Poms soll ein möglicher Nachfolger von Manfred Schmid sein. Wie die Krone berichtet, soll der ehemalige Co-Trainer von Nenad Bjelica ebenfalls Chancen auf den Trainerposten der Wolfsberger haben. Auch der 48-Jährige hat Erfahrungen beim WAC: Mit den Amateuren wurde Poms 2013 Meister der Kärntner Liga. Außerdem assistierte er Bjelica in 35 Spielen der Wolfsberger Kampfmannschaft. Nach seinem Aus beim DSV Leoben ist der 48-Jährige noch ohne neuen Trainerposten. Aktuell soll Kühbauer aber die besseren Karten auf eine Rückkehr auf die WAC-Bank haben.

Der Trainerwechsel wird jedenfalls erst nach den Europacup-Playoffs der ADMIRAL Bundesliga stattfinden. In der 32. und letzten Runde kämpft der WAC am Samstag gegen die WSG Tirol (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) noch um das Heimrecht im Playoff-Halbfinale. Die beiden Spiele in einem möglichen Finale würden die letzten von Schmid an der Seitenlinie des WAC sein. Wohin es den 53-Jährigen Wiener zieht, ist noch komplett offen.

(Red.) / Bild: GEPA