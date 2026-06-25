Bosnien als erster Gruppendritter weiter

Bosnien-Herzegowina hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als erster Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Katar können die Bosnier nicht mehr aus den besten acht der zwölf Gruppendritten, die in die K.o.-Phase aufsteigen, verdrängt werden. Algerien, das am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) letzter Gegner von Österreich in der Gruppe J ist, liegt derzeit auf Rang fünf.

Die Rangliste der Gruppendritten in der WM-Gruppenphase:

1. Bosnien-Herzegowina 3 5:6 -1 4 * 2. Schweden 2 6:6 0 3 3. Kroatien 2 3:4 -1 3 4. Südkorea 3 2:3 -1 3 5. Algerien 2 2:4 -2 3 6. Paraguay 2 2:4 -2 3 7. Schottland 3 1:4 -3 3 8. Kap Verde 2 2:2 0 2 9. Belgien 2 1:1 0 2 10. DR Kongo 2 1:2 -1 1 11. Ecuador 2 0:1 -1 1 12. Senegal 2 3:6 -3 0

* im Sechzehntelfinale

Um die Rangliste der besten Gruppendritten zu bestimmen, werden folgende Kriterien herangezogen:

– Punkte aus allen Gruppenspielen

– Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

– erzielte Tore in allen Gruppenspielen

– Fair-Play-Wertung (Minuspunkte Gelbe Karte -1, Gelb-Rot -3, Rot -4, Gelb und Rot -5)

– Position in der Weltrangliste