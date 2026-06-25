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WM 2026

Bosnien als erster Gruppendritter weiter

Bosnien-Herzegowina hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als erster Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Nach dem 3:1-Erfolg gegen Katar können die Bosnier nicht mehr aus den besten acht der zwölf Gruppendritten, die in die K.o.-Phase aufsteigen, verdrängt werden. Algerien, das am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) letzter Gegner von Österreich in der Gruppe J ist, liegt derzeit auf Rang fünf.

Die Rangliste der Gruppendritten in der WM-Gruppenphase:

1.  Bosnien-Herzegowina 3   5:6  -1  4 *
2.  Schweden            2   6:6   0  3
3.  Kroatien            2   3:4  -1  3
4.  Südkorea            3   2:3  -1  3
5.  Algerien            2   2:4  -2  3
6.  Paraguay            2   2:4  -2  3
7.  Schottland          3   1:4  -3  3
8.  Kap Verde           2   2:2   0  2
9.  Belgien             2   1:1   0  2
10. DR Kongo            2   1:2  -1  1
11. Ecuador             2   0:1  -1  1
12. Senegal             2   3:6  -3  0

* im Sechzehntelfinale

Um die Rangliste der besten Gruppendritten zu bestimmen, werden folgende Kriterien herangezogen:

– Punkte aus allen Gruppenspielen

– Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

– erzielte Tore in allen Gruppenspielen

– Fair-Play-Wertung (Minuspunkte Gelbe Karte -1, Gelb-Rot -3, Rot -4, Gelb und Rot -5)

– Position in der Weltrangliste

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