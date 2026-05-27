Bundesliga-Aufsteiger Lustenau verlängert mit Defensivspieler

Austria Lustenau hat den Vertrag mit Fabian Gmeiner verlängert. Der 29-jährige Außenverteidiger bleibt dem Bundesliga-Aufsteiger bis Sommer 2028 erhalten.

Gmeiner wechselte im August 2020 von den Sportfreunden Lotte nach Lustenau und zählt seitdem zu den Stammspielern der Vorarlberger. Mit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga feierte er bereits zum zweiten Mal nach 2022 den Sprung in die höchste österreichische Spielklasse.

Insgesamt absolvierte der gebürtige Dornbirner bislang 178 Pflichtspiele für die Austria. In der vergangenen Spielzeit kam der rechte Außenverteidiger auf 26 Einsätze. Sportchef Dieter Alge bezeichnete Gmeiner als „wichtigen Bestandteil des Teams“. Neben seinen sportlichen Qualitäten hob Alge auch dessen Erfahrung und Rolle innerhalb der Mannschaft hervor.

(Red./Austria Lustenau)

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