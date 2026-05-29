CL-Finale: Dembele und Hakimi im PSG-Kader

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Finale auf Weltfußballer Ousmane Dembele und Achraf Hakimi zählen.

Beide stehen im Kader der Franzosen für das Endspiel am Samstag (ab 17 Uhr live auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X) in Budapest gegen den FC Arsenal.

Der französische Starstürmer Dembele hatte sich im letzten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC am 17. Mai eine Wadenverletzung zugezogen, war am vergangenen Dienstag aber ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der marokkanische Außenverteidiger Hakimi hat eine Oberschenkelverletzung auskuriert, die er in der Königsklasse am 28. April im Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern München erlitten hatte.

Nach der Rückkehr der beiden Leistungsträger kann Trainer Luis Enrique im letzten Saisonspiel aus dem Vollen schöpfen.

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