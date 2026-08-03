Das sind die möglichen EC-Playoff-Gegner der Bundesliga-Teams

Am heutigen Montag geht es in Nyon im House of European Football ab der Mittagsstunde mit den Auslosungen der Playoff-Duelle los! Traditionell beginnen die Vertreter der UEFA mit der Champions League-Auslosung um 12 Uhr, gefolgt mit jener der Europa League um 13 Uhr, ehe die Conference League um 14 Uhr den Abschluss bildet. Die letzte Qualifikationsrunde wird am 18./19. und 20. August mit den Hinspielen ausgetragen, die Rückspiele finden am 25./26. und 27. August statt.

Für Österreich sind noch alle fünf Vertreter im Rennen, was sich auch positiv auf die Fünf-Jahres-Wertung auswirkt. Sky gibt einen Überblick auf die möglichen Playoff-Gegner von LASK, Sturm, Salzburg, Austria und Rapid.

Champions League

Für den LASK beginnt mit dem Playoff erst die europäische Reise in dieser Saison. Die Linzer haben als Bundesliga-Meister in dieser Saison zumindest einen fixen Platz in der Europa League-Ligaphase, mit einem Erfolg in der letzten Qualifikationsrunde können sie aber den Einzug in die CL-Ligaphase schaffen und neben Sturm Graz die österreichischen Vertreter in der Königsklasse werden. Das sind die möglichen Gegner des LASK aus dem „Champions Path“:

Sieger aus dem Duell Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) – FK Crvena Zvezda (SRB)

Sieger aus dem Duell GNK Dinamo (CRO) – FK Kauno Žalgiris (LTU)

Celtic FC (SCO)

Sieger aus dem Duell Mjällby AIF (SWE) – ŠK Slovan Bratislava (SVK)

AEK Athens FC (GRE)

Sturm Graz könnte mit einem Weiterkommen gegen Fenerbahce in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League auf den Sieger dieser Duelle treffen:

AC Sparta Praha (CZE) – Olympique Lyonnais (FRA)

R. Union Saint-Gilloise (BEL) – FK Bodø/Glimt (NOR)

Europa League

Red Bull Salzburg geht als gesetztes Team in die Europa League-Playoff-Auslosung. Zunächst müssen die Salzburger den zyprischen Vertreter Pafos FC in der dritten Qualifikationsrunde besiegen. Das wären dann die Gegner der Bullen im EL-Playoff:

Sieger aus dem Duell Larne FC (NIR) – FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO)

Lillestrøm SK (NOR)

Verlierer aus dem Duell PFC Levski Sofia (BUL) – FC Kairat Almaty (KAZ)

Verlierer aus dem Duell Mjällby AIF (SWE) – ŠK Slovan Bratislava (SVK)

Conference League

Sollte Salzburg das EL-Duell in der dritten Qualifikationsrunde gegen Pafos nicht erfolgreich absolvieren, würden sie in das Conference League-Playoff rutschen. Das wären die möglichen Gegner der Bullen im UECL-Playoff:

Salzburg

Sieger aus dem Duell HNK Rijeka (CRO) – Ilves Tampere (FIN)

Sieger aus dem Duell CFR 1907 Cluj (ROU) – Tromsø IL (NOR)

Sieger aus dem Duell Hibernian F.C. (SCO) – KF Shkëndija (MKD)

Verlierer aus dem Duell Ferencvárosi TC (HUN) – Górnik Zabrze (POL)

Sieger aus dem Duell FK Auda (LVA) – FC Dinamo City (ALB)

Mit Rapid und Austria haben beide Wiener Vereine noch die Chance auf einen Platz in der Ligaphase der Conference League. Rapid muss in Q3 gegen Paide aus Estland ran, Austria trifft auf Beitar Jerusalem. Bei einem Weiterkommen wären das die möglichen Gegner der Hauptstadtklubs:

Rapid

Sieger aus dem Duell Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) – GKS Katowice (POL)

Verlierer aus dem Duell SL Benfica (POR) – Heart of Midlothian FC (SCO)

Verlierer aus dem Duell FC Hradec Králové (CZE) – Beşiktaş JK (TUR)

Sieger aus dem Duell HJK Helsinki (FIN) – Motherwell FC (SCO)

Sieger aus dem Duell Valur (ISL) – FC Nordsjælland (DEN)

Austria