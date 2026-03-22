Elfmeter-Streit! Wirbel um Antiste bei Rapid-Sieg

Emotionaler Makel beim torreichen Heimsieg des SK Rapid gegen den LASK: Vor dem Elfmeter zum späteren 3:1 kommt es zum Streit der SCR-Profis Janis Antiste und Bendeguz Bolla – nachdem Antiste den Strafstoß nicht schießen darf, zeigt sich dieser höchst frustriert.

Auch Rapid-Kapitän Matthias Seidl und Verteidiger Jannes Horn müssen beim Schlichten des Streits helfen. Bolla tritt schlussendlich an und erhöht Rapids Führung. Während die SCR-Profis gemeinsam den Treffer bejubeln, bewegt sich Antiste alleine frustriert in Richtung der Outlinie.

Er wird daraufhin ausgewechselt, Trainer Johannes Hoff Thorup sucht sogleich das Gesrpäch mit dem sichtlich verärgerten Angreifer. Darüber hinaus wird der Abgang des Offensivspielers mit Pfiffen von der Tribüne aus begleitet.

Janko kritisiert Antiste: „Diese Egotrips haben gar nichts verloren!“

Nach der Partie reagiert Sky-Experte Marc Janko mit großem Unverständnis auf Antistes Reaktion: „Diese Egotrips haben gar nichts verloren“, erklärt der Ex-ÖFB-Teamstürmer auch in Hinblick auf die überstandene Krise des Vereins. Auch Doppeltorschütze Bolla äußerte sich im Sky-Interview zur Szene und betont den Gesprächsbedarf über den internen Zwist.

„Werden noch darüber sprechen“ – Bolla über Elfmeter-Diskussion

(Red.)

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