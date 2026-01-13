Ersatztermin für abgesagten Zauchensee-Super-G steht fest

Der am vergangenen Sonntag wegen zu viel Neuschnees abgesagte Weltcup-Super-G der Frauen in Zauchensee wird nach den Olympischen Spielen in Andorra nachgeholt.

Das Programm in Soldeu sieht nun am 25. und 26. Februar jeweils ein Abfahrtstraining vor. Am Freitag folgt die Abfahrt (27.), am Samstag (28.) und Sonntag (1. März) jeweils ein Super-G. Es ist das bisher erste Rennen in diesem Winter, das neu angesetzt werden musste.

(APA) / Bild: GEPA