Erster Neuzugang: Ried holt Admira-Kapitän

Erster Neuzugang bei der SV Ried: Lukas Malicsek wechselt von der Admira Wacker ins Innviertel. Der 27-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Das gaben die Rieder am Dienstag bekannt.

Malicsek kam letzte Saison nach einer Knieverletzung nur auf 15 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga. Trotzdem gilt der Defensivspieler als absoluter Führungsspieler. So führte der ehemalige U21-Teamspieler den Zweitligisten, bei dem er seit dem 9. Lebensjahr spielt, in 13 Startelfeinsätzen immer als Kapitän an. Insgesamt kam das Urgestein auf 169 Spiele für die Mödlinger.

„Wir wollten Lukas Malicsek schon im vergangenen Sommer verpflichten. Er vereint Dinge, die für unsere Kaderplanung höchste Bedeutung haben. Neben seinen technischen Fähigkeiten ist er sehr hart im Zweikampf, kann viel laufen und ist ein Gewinnertyp. Zudem ist er sehr gut bei Standardsituationen. Lukas ist gerade 27 Jahre alt geworden und damit im besten Fußballeralter“, betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

„Ried hat sich extrem um mich bemüht, deshalb hatte ich schon von Beginn an ein sehr gutes Gefühl“, sagt der Neuzugang. „Ich habe die vergangene Saison von Ried genau mitverfolgt. Was Ried als Aufsteiger gezeigt hat, war wirklich beeindruckend. Das waren sehr, sehr positive Eindrücke für mich. Ich kenne die Bundesliga von der Admira und möchte jetzt mit Ried so viele Spiele wie möglich spielen, Spaß haben und endlich wieder den Bundesliga-Rasen riechen. Ich freue mich sehr darauf, wieder in der Bundesliga zu spielen.“

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