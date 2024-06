Der erste ÖFB-Gruppengegner und EM-Mitfavorit Frankreich fährt im ersten Test den erwarteten Pflichtsieg ein. Beim 3:0-Erfolg über Luxemburg mühte sich das Team um Neo-Real-Star Kylian Mbappe aber über weite Strecken.

Der Außenseiter, der bereits in der Quali überraschte, hielt gegen den prominent besetzten Sturm der „Equipe Tricolore“ 43 Minuten lang die Null, ehe Randal Kolo Muani zur Führung traf. Nach einigen Wechsel traf Jonathan Clauss sehenswert mit einem platzierten Schuss außerhalb des Strafraums zum 2:0 in der 70. Minute. Mbappe selbst steuerte den 3:0-Schlusspunkt bei (85.). Österreich trifft am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich.

Mbappé versprühte zwei Tage nach seinem offiziell gewordenen Wechsel nach Madrid dennoch sichtbare Spielfreude. Der künftige Real-Star hielt sich in Frankreichs Offensive mit Marcus Thuram, Kolo Muani und Freigeist Antoine Griezmann links auf. Griff Luxemburg an, wartete der 25-Jährige ganz vorne auf den Gegenstoß. Vorerst stemmte sich der Außenseiter erfolgreich dagegen. Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der den in Saudi-Arabien spielenden N’Golo Kante nach zweijähriger Pause im Nationalteam zum Comeback verhalf, beobachtete das Anlaufen der Hausherren, das aber lange nicht vom Torerfolg gekrönt wurde.

Kolo Muani erlöst Frankreich vor der Pause

Luxemburg setzte vereinzelt Nadelstiche, wirklich geprüft wurde Mike Maignan im französischen Tor jedoch nicht. Als die Stimmung im Stadion bereits hörbar abnahm, schlug der Weltmeister von 2018 kurz vor der Pause doch zu. Mbappé setzte wieder seinen Tempovorteil ein, die Flanke von links köpfelte Kolo Muani von Paris Saint-Germain über die Torlinie.

Mbappé ließ kurz nach Seitenwechsel eine Möglichkeit auf das 2:0 ungenutzt. In fast jeder gefährlichen Szene war der Kapitän involviert. Der zur Pause eingewechselte Linksverteidiger Clauss von Marseille zog nach einem Eckball schließlich genau unter die Latte ab. In den letzten zehn Minuten durften auch noch Altmeister Olivier Giroud (37) und Debütant Bradley Bacola (21) mitwirken. Luxemburg traf nach einem Eckball die Latte, ehe Mbappé doch noch anschrieb. Bacola eroberte den Ball, sein baldiger Ex-Teamkollege bei PSG vollendete. „Les Bleus“ bestreiten den letzten Test am Sonntag in Bordeaux gegen Kanada.

Frankreich zählt zu den Top-Favoriten bei der EURO und peilt den dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 an. Weitere Gegner in der Gruppe D sind die Niederlande (21. Juni in Leipzig) und Polen (25. Juni in Dortmund).

De Bruyne leitet Belgien-Sieg ein

Österreichs letztjähriger Quali-Gruppengegner Belgien siegte indes mit 2:0. Gegen Montenegro trafen sowohl Kevin de Bruyne (44.) in dessen 100. Länderspiel, als auch Leandro Trossard per Elfmeter (90+3.).

Die Belgier, die seit dem Amtsantritt von Teamchef Domenico Tedesco im Februar 2023 weiter ungeschlagen sind, erspielten sich in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen, scheiterten aber immer wieder an Montenegros starkem Torhüter Matija Sarkic. In der zweiten Halbzeit wechselte Tedesco munter durch, nach Gelb-Rot gegen Milos Brnovic (88.) spielte sein Team dazu in Überzahl.

Der letzte Härtetest der Belgier steht am Samstag gegen Luxemburg an. Bei der EM müssen die „Roten Teufel“ in Gruppe E gegen die Slowakei, Rumänien und die Ukraine ran.

Oyarzabal mit Joker-Hattrick bei Spanien-Kantersieg

Ein Hattrick gelang auch Mikel Oyarzabal beim 5:0 der Spanier gegen Fußball-Zwerg Andorra. Der Stürmer von Real Sociedad traf in Badajoz nach seiner Einwechslung zur Pause zum 2:0, 3:0 und 4:0.

In Abwesenheit mehrerer Stammkräfte, mit einer B-Elf, setzte sich die Furia Roja im Testspiel gegen Andorra mit 5:0 (1:0) durch. Bei der Partie in Badajoz fehlten Leistungsträger wie Dani Olmo, Aymeric Laporte und Rodri sowie die Madrider Champions-League-Sieger Dani Carvajal, Nacho und Joselu.

Im Duell mit dem kleinen Nachbarland sorgte Ayoze (24.) für die Führung in einer schwachen ersten Halbzeit. Spanien zeigte sich nach einigen Wechseln im zweiten Durchgang spielfreudiger und treffsicherer: Oyarzabal (53./66./73.) traf dreifach nach seiner Einwechselung, Ferran Torres (81.) erzielte den Endstand.

Auf Mallorca bestreitet Spanien am Samstag gegen Nordirland den letzten Test vor dem Turnierstart. Bei der EM trifft der dreimalige Titelträger (1964, 2008, 2012) in der kniffligen Gruppe B zunächst in Berlin auf den WM-Dritten Kroatien (15. Juni). Es folgen in Gelsenkirchen das Duell mit Titelverteidiger Italien (20. Juni) und die Partie gegen Albanien in Düsseldorf (24. Juni.).

Ergebnisse von Fußball-Test-Länderspielen am Mittwoch: Belgien – Montenegro 2:0 (1:0). Tore: De Bruyne (44.), Trossard (93./Elfmeter) Frankreich – Luxemburg 3:0 (1:0). Tore: Kolo Muani (43.), Clauss (70.), Mbappe (85.) Spanien – Andorra 5:0 (1:0). Tore: A. Perez (24.), Oyarzabal (53., 66., 73.), F. Torres (81.)

(APA/Red./SID.)

Beitragsbild: Imago.