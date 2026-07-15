Hartberg vor Verpflichtung von Ex-Sturm-Profi

Der TSV Hartberg steht laut Sky-Informationen kurz vor der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Emanuel Sakic.

Der 35-Jährige ist seit 1. Juli vereinslos und hält sich bereits beim TSV Hartberg fit. Der gebürtige Wiener bringt reichlich internationale Erfahrung mit: Zuletzt stand Sakic beim zyprischen Erstligisten Enosis Neon Paralimni unter Vertrag, davor lief er unter anderem für Atromitos Athen, Aris Thessaloniki und CSKA Sofia auf.

Nun könnte der Routinier in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehren. Seine bislang letzte Station in Österreich war Sturm Graz in der Saison 2019/20. Für die „Blackies“ absolvierte Sakic insgesamt 34 Pflichtspiele.