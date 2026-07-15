Überzeugender Testspiel-Erfolg für Rapid gegen Panathinaikos

Der SK Rapid hat einen überraschend souveränen Testspiel-Erfolg gegen den griechischen Topklub Panathinaikos Athen gefeiert.

Die Grün-Weißen siegten im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf mit 4:1 (3:0). Die Matchdauer wurde bereits vor dem Anpfiff auf 120 Minuten festgelegt.

Marco Tilio (14.), Neuzugang Tonni Adamsen (37.) und Moulaye Haidara (43.) sorgten bereits vor der Pause für die Entscheidung. Nach etwas mehr als 60 Minuten wechselte Chefcoach Johannes Hoff Thorup komplett durch. Den letzten Rapid-Treffer erzielte Louis Schaub (89.), der eine Ecke direkt im Tor versenkte. Pavlos Pantelidis (107.) gelang der späte Anschlusstreffer für Panathinaikos.