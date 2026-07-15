Kalajdzic-Bruder unterschreibt in Klagenfurt

Zweitliga-Absteiger Austria Klagenfurt verstärkt seine Offensive mit Mittelstürmer Daniel Kalajdzic. Das gaben die Kärntner am Mittwoch bekannt.

Der jüngere Bruder von ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic kommt ablösefrei vom Regionalligisten SC Retz. Zuvor sammelte der 25-Jährige zwischen 2021 und 2023 bereits Erfahrung in der ADMIRAL 2. Liga. Für den GAK absolvierte Kalajdzic in diesem Zeitraum 45 Pflichtspiele, erzielte sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.