Heimspiel gegen Ried: Lustenau heiß auf Bundesliga-Comeback

Nach zwei Jahren in der 2. Liga gibt Austria Lustenau mit einem Heimspiel gegen die SV Ried (Sonntag ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria) ein Bundesliga-Comeback.

„Wir freuen uns alle riesig, dass es jetzt endlich losgeht. Nicht nur die Mannschaft und der Staff, sondern der gesamte Verein hat auf diesen Moment hingearbeitet“, erklärte Cheftrainer Markus Mader. Lustenau ist mit einem 1:0 im Cup gegen den Kremser SC erfolgreich gestartet und will im Duell der jüngsten zwei Aufsteiger nun auch gleich in der Liga anschreiben.

Mader freut sich auf Saisonauftakt

Mader erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Ried verfügt über große individuelle Qualität und hat den Spielstil im Vergleich zu den vergangenen Jahren verändert. Sie haben viel Tempo in der Offensive und werden uns alles abverlangen. Wir wollen die Herausforderung annehmen und den Auftakt positiv gestalten“, sagte der 58-Jährige.

Ried muss viele Abgänge kompensieren

Ried ist in 16 Begegnungen in der Bundesliga gegen die Vorarlberger ungeschlagen (sieben Siege, neun Remis) und hat eine starke Saison mit Platz eins in der Qualifikationsgruppe hinter sich. Die Innviertler sind aber nicht mehr dieselbe Truppe. Erfolgstrainer Maximilian Senft, Abwehrturm Nikki Havenaar, Mittelfeldspieler Nicolas Bajlicz, Top-Torjäger Kingstone Mutandwa und Rekordtransfer Antonio Van Wyk haben den Club verlassen.

Nach dem Cuperfolg in Dornbirn will man aber auch die zweite Reise ins Ländle erfolgreich gestalten. „Austria Lustenau ist als Aufsteiger mit viel Euphorie unterwegs, verfügt über einen guten Kader und wird von einem erfahrenen Trainer geführt, der der Mannschaft eine klare Idee vermittelt. Für uns wird es wichtig sein, von Beginn an präsent zu sein, unsere Prinzipien auf den Platz zu bringen und als Mannschaft mutig aufzutreten“, erklärte der neue Trainer Mario Despotovic.