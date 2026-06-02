Juventus an PSG-Flop interessiert

Laut Sky Italia befindet sich Juventus in Verhandlungen über eine erneute Verpflichtung von Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain, der zuletzt an Tottenham Hotspur ausgeliehen war.

Der französische Stürmer, der nach einer schwachen Saison bei den Spurs nicht in den WM-Kader Frankreichs berufen wurde, war in der zweiten Hälfte der Saison 2024/25 an Juve ausgeliehen. Er wollte im vergangenen Sommer erneut beim italienischen Top-Klub unterschreiben, doch ein Deal kam nicht zustande, sodass er schließlich für die Saison auf Leihbasis bei Tottenham landete.

Laut Sky Italia strebt Juventus einen weiteren Deal für Kolo Muani an, und obwohl erste Gespräche eine Diskrepanz bei der Bewertung aufgezeigt haben, gilt eine Einigung als erreichbar.

(red.) / Bild: Imago