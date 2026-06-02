Real vor Transferoffensive: Rechtsverteidiger und Liverpool-Star im Anflug?

Ibrahima Konate wird laut Sky Sports UK aller Voraussicht nach bei Real Madrid unterschreiben, nachdem sein Weggang vom FC Liverpool bestätigt wurde.

Die Gespräche zwischen dem Verein und dem Spieler laufen. Ein möglicher Wechsel hängt jedoch von den laufenden Präsidentschaftswahlen ab. Konate gab bekannt, dass er Liverpool nach fünf Jahren in Anfield verlässt, wo er die Premier League, den FA Cup und den Ligapokal gewann.

Auch Denzel Dumfries befindet sich mit Real Madrid nach Sky Sport Informationen in fortgeschrittenen Gesprächen. Offen ist noch, ob die „Königlichen“ die Ausstiegsklausel von unter 25 Millionen Euro ziehen werden.

Der FC Liverpool beobachtet die Situation des Niederländers ebenfalls aufmerksam. Entscheidungen stehen allerdings noch aus. Dumfries steht bei Inter Mailand noch bis 2028 unter Vertrag.

(red.) / Bild: Imago