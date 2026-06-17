Kanada hofft auf ersten WM-Sieg, Mexiko auf den Aufstieg

Bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ist vor den zweiten Spielen in der Gruppe B nach 1:1-Remis‘ zum Auftakt alles offen. Kanada hofft am Donnerstag im Duell mit Katar (00.00 Uhr MESZ) in Vancouver auf einen großen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale, die Schweiz ist in Los Angeles gegen Bosnien-Herzegowina (21.00) Favorit. In Pool A trifft Mexiko im Auftaktsiegerduell in Guadalajara auf Südkorea (03.00), in Atlanta matchen sich Tschechien und Südafrika (18.00).

Kanada – Katar: Gastgeber wollen ersten WM-Sieg

Nach dem stimmungsvollen Start in Toronto beim 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina setzen die Kanadier im Kampf um ihren ersten Matchsieg bei einer WM wieder auf die lautstarke Fan-Unterstützung. „Ich weiß, dass Vancouver eine Fußball-Stadt ist. Ich erwarte ein volles Stadion in roten Trikots. Wir brauchen die Zuschauer, um das Team zu pushen“, appellierte Teamchef Jesse Marsch. Gegenüber der Auftaktpartie, wo das Potenzial erst nach der Pause ausgeschöpft wurde, müsse eine Steigerung her. „Dieses Mal müssen wir besser vorbereitet sein, um unsere Stärken gleich auf den Platz zu bringen“, forderte der 52-jährige Ex-Salzburg-Coach. Für die Tore soll vor allem Kanadas Rekord-Torschütze Jonathan David sorgen.

Bitter ist, dass Bayerns Außenverteidiger Alphonso Davies und damit der Kapitän des Teams wegen Oberschenkelproblemen neuerlich ausfallen dürfte. Auch Katar hat das Sieggefühl bei einer WM noch nicht auskosten dürfen. Das überraschende Unentschieden gegen die Schweiz glich allerdings fast einem Sieg. Dadurch haben sie schon jetzt mehr Punkte geholt, als beim Heimevent 2022. „Nach dem guten Resultat können wir mit einer tollen Stimmung und Selbstvertrauen in die Partie gehen. Wir wollen mit einem positiven Ergebnis zurückkehren“, sagte Mittelfeldspieler Karim Boudiaf vor dem ersten direkten Duell der beiden Nationen.

Schweiz – Bosnien-Herzegowina: „Nati“ siegessicher

Die Träume vom besten Abschneiden aller Zeiten bei einer WM bekamen bei der Schweiz gleich zum Auftakt mit dem Remis gegen Katar einen Dämpfer. Einen weiteren Ausrutscher sollte sich die „Nati“, die bei den jüngsten drei Auflagen immer die K.o.-Phase erreichte, nicht erlauben. Geht es nach Fabian Rieder, wird es dazu nicht kommen. „Man kann auf einen Schweizer Sieg wetten“, tönte der Augsburg-Mittelfeldspieler. Fraglich ist, ob Miro Muheim eine Rolle spielen kann. Der Abwehrspieler konnte zuletzt wegen einer leichten Muskelverletzung nicht trainieren. Nach seinem Eigentor im Auftaktspiel steht die WM für ihn damit weiter unter keinem guten Stern.

Bei den Bosniern wird Rekord-Torschütze Edin Dzeko noch nicht in der Startelf erwartet. Im Gegensatz zum ersten Spiel gilt ein Einsatz des an Schulterproblemen laborierenden Stürmers als „Joker“ aber als nicht unwahrscheinlich. Laut Coach Sergej Barbarez sei sein Kapitän, der in 148 Länderspielen 73 Mal traf, „einigermaßen bereit“. Für Haris Tabakovic dürfte die Partie nach seinem Mittelfußknochenbruch noch zu früh kommen. Unabhängig davon gilt es für die Schweizer, bei hohen Bällen auf der Hut zu sein, fielen doch vier der jüngsten fünf bosnischen Treffer aus einem Kopfball. Bei der WM kommt es zum ersten Aufeinandertreffen. Auf Test-Ebene hatten die Bosnier im März 2016 in Zürich einen 2:0-Sieg gefeiert.

Mexiko – Südkorea: Duell um Aufstieg

Mexiko und Südkorea können mit einem Sieg bereits den Aufstieg fixieren. Die Stimmung beim WM-Mitgastgeber ist nach dem 2:0 gegen Südafrika bestens, obwohl Kapitän Cesar Montes nach seiner Roten Karte diesmal zuschauen muss. Die Fans hoffen auf das WM-Startelfdebüt von Wunderkind Gilberto Mora. Im Tor dürfte wieder Raul Rangel den Vorzug vor Ikone Guillermo Ochoa bekommen, der nach der WM mit 41 Jahren seine Karriere beenden wird.

Im Lager von Südkorea ist nicht alles eitel Wonne. Nachdem sich Journalisten über die frühere Befreiung vom regulären Wehrdienst von Superstar Son Heung-min lustig gemacht hatten, entschied sich der Verband laut Medienberichten vorerst für einen Medienboykott. Positiv ist für die Asiaten, dass Kim Tae-hyeon früher als erwartet wieder voll ins Training einsteigen konnte. Bei der WM 2018 setzte sich „El Tri“ knapp 2:1 durch. Beim Turnier in Russland hatten mexikanische Fans auch ausgiebig über Südkoreas Triumph über Deutschland gejubelt, da dadurch der mexikanische Aufstieg möglich geworden war. In einem Testspiel im September 2025 trennten sich die beiden Teams 2:2.

Tschechien – Südafrika: Neuerliches Verlieren verboten

Für beide Teams ist der Druck vor dem ersten direkten Aufeinandertreffen bei einer WM durch die Auftaktniederlage noch einmal gewachsen. „Wir müssen es gegen Südafrika jetzt unbedingt richtig machen“, forderte Tschechiens Abwehrspieler Jaroslav Zeleny. Da zum Abschluss mit Mexiko eine „wohl härtere Aufgabe“ auf die Truppe von Teamchef Miroslav Koubek warte, müsse man infolge des bitteren 1:2 gegen Südkorea unbedingt die ersten drei Punkte einfahren.

Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, geht doch die „Bafana Bafana“ personell geschwächt ins Spiel. Themba Zwane und Sphephelo Sithole fehlen gesperrt, Trainer Hugo Broos kann daher nicht seine beste Startelf aufbieten. Zu erwarten ist die Rückkehr von einer zuletzt praktizierten Fünfer- zur meist verwendeten Viererkette. „Wir haben jetzt das Level des Turniers gesehen und werden stärker zurückkommen“, versprach Südafrikas Kapitän Ronwen Williams. Ein Beispiel wollen sie sich am Afrika-Cup 2023 nehmen, wo sie nach einem Auftakt-0:2 gegen Mali noch Rang drei erreicht hatten. Mehr deutet allerdings auf ein Out nach der Gruppenphase auch bei der vierten WM-Teilnahme hin.

(APA)/Beitragsbild Imago