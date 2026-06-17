WSG Tirol verlängert mit Routinier Hinterseer

Angreifer Lukas Hinterseer geht auch in der kommenden Saison für die WSG Tirol auf Torejagd. Die Wattener verkündeten am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit dem Routinier um eine weitere Saison.

In der abgelaufenen Spielzeit kam Hinterseer in 30 Pflichtspielen für die WSG zum Einsatz und erzielt dabei vier Treffer. Der 35-Jährige trägt seit zwei Jahren das Trikot der Tiroler und hängt nun eine weitere Saison dran.

„Ich bin sehr froh weiterhin für die WSG Tirol in der Bundesliga spielen zu können und fühle mich extrem wohl hier. Wir sind schon wieder voll in der Vorbereitung – die Jungs und ich werden richtig Gas geben und auch in der kommenden Saison das Beste herausholen“, sagte Lukas Hinterseer.

Video: Hinterseer rettet WSG ein Remis gegen Altach