Während sowohl der SK Rapid, als auch Austria Wien jeweils mit einem Auswärts-Hinspielsieg samt zwei Toren Differenz in die Conference-League-Qualifikation gestartet sind, gab es bei den potenziellen Gegnern für die dritte Runde knappere Ergebnisse.

Rapid würde im Falle eines Weiterkommens in der dritten Qualirunde auf Paide Linnameeskond aus Estland oder Zira FK aus Aserbaidschan treffen. Das erste Duell gewannen die estnischen Gastgeber etwas überraschend dank eines späten Treffers mit 1:0.

Ähnlich knapp fiel das Duell der möglichen Austria-Kontrahenten aus: Beitar Jerusalem gewann bei AEK Larnaka in Überzahl, aber auswärts, ebenso mit 1:0. Bei den Gästen aus Israel wurde Ex-Bundesliga-Stürmer Shon Weissman während der zweiten Spielhälfte eingewechselt. Larnaka, das in der Vorsaison ECL-Sieger Crystal Palace an den Rande eines Ausscheidens brachte, muss damit ums Weiterkommen zittern.