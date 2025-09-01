Neuer Verein, gleiche Liga: ÖFB-Legionär Stefan Posch wird innerhalb der Serie A verliehen. Statt für den FC Bologna kickt der Defensivspieler in der kommenden Saison für den FC Como.

Posch wird für die kommende Saison für eine Leihgebühr von 500.000 Euro verliehen. Como besitzt zudem eine Kaufpflicht für den ÖFB-Leistungsträger.

Leihe offiziell: Posch wechselt innerhalb der Serie A!🔄🇮🇹

Laut APA-Informationen absolvierte der 28-jährige Verteidiger am Sonntag bereits erste medizinische Tests beim ambitionierten Club von Trainer Cesc Fabregas. Die beiden Clubs sollen sich auf eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von 5,5 Mio. Euro geeinigt haben, berichteten italienische Medien und Transferexperten am Sonntag.

Posch wartet noch auf Saison-Premiere

Posch war im vergangenen Halbjahr von Bologna an Atalanta Bergamo verliehen, seit seiner Rückkehr hat er aber kein Pflichtspiel bestritten. Auch bei Bolognas 1:0-Sieg am Samstag ausgerechnet gegen Como saß der Steirer auf der Ersatzbank. Como steht seit 2019 im Besitz der indonesischen Tabak-Milliardäre Robert und Michael Hartono.

Der Club stieg im Vorjahr in die Serie A auf und hat alleine diesen Sommer bereits mehr als 100 Mio. Euro in neue Spieler investiert. Routinier Alvaro Morata kam leihweise von AC Milan, der frühere ÖFB-U21-Kapitän Matthias Braunöder wurde für ein Jahr an den Zweitligisten SSC Bari verliehen.

Fabregas: Posch bringt Erfahrung mit

„Mit Stefan gewinnen wir viel Erfahrung in der Abwehr. Er ist ein Spieler, der in zwei der größten europäischen Ligen gespielt hat und auch über fundierte Kenntnisse im internationalen Wettbewerb verfügt“, kommentierte Trainer Cesc Fabregas den Transfer. Vor seinem Wechsel nach Italien bestritt der Steirer für Hoffenheim über 100 Spiele in der deutschen Bundesliga.

Der 34-fache Internationale zeigte sich von dem Projekt Como angetan. „Es ist eine junge Mannschaft, die hungrig ist und sich weiterentwickeln will. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben“, versicherte Posch.

(Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.