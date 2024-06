Erfolgserlebnis für einen Sturm-Leistungsträger zwischen dem Grazer Meistererfolg und der anstehenden EM in Deutschland: Otar Kiteishvili leitet Georgiens Sieg im letzten Test für die Endrunde beim 3:1 über Montenegro ein.

Schon nach zehn Minuten brachte der Mittelfeldspieler, der erst in dieser Woche seinen Vertrag verlängert hatte, sein Land in Führung. Das 2:0 durch Georges Mikautadze entschärfte auch den späteren Jovetic-Anschlusstreffer zum abschließenden Erfolg des EM-Neulings, ehe Budu Zivzivadze für den Endstand sorgte.

Die Georgier mit dem früheren Bayern-Profi Willy Sagnol an der Seitenlinie nehmen in Deutschland erstmals an einem großen Turnier teil, für das sie sich in den Playoffs im Elfmeterschießen gegen Griechenland qualifiziert hatten. Bei der EM-Premiere spielt das Sagnol-Team in der Gruppe F gegen Portugal, Tschechien und die Türkei.

Italien siegt nach Frattesi-Goldtor

Ebenso positiv beschließt Titelverteidiger Italien die letzte Woche vor dem Turnier. Durch das Goldtor von Davide Frattesi besiegt die „Squadra Azzurra“ Gegner Bosnien & Herzegowina mit 1:0.

Fünf Tage nach der enttäuschenden Nullnummer gegen die Türkei schlug die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti in Empoli Bosnien-Herzegowina. Frattesi gelang weniger als eine Woche vor dem Start ins Turnier das Tor des Tages. Der Inter-Profi traf in der ersten Hälfte (38.) nach einer Hereingabe von Federico Chiesa (Juventus Turin) gegen das Team des neuen bosnischen Nationaltrainers Sergej Barbarez. Bei der EURO trifft Italien in der schwierigen Gruppe B auf Albanien (15. Juni/Dortmund), Spanien (20. Juni/Gelsenkirchen) und Kroatien (24. Juni/Leipzig).

Mit einem klaren Erfolg schließt Gruppe-E-Team Slowakei die Vorbereitung ab. Durch Treffer von Kucka, Bozenik, Benes sowie ein Eigentor gewinnt Österreichs März-Testspielgegner gegen Wales deutlich mit 4:0.

Darüber hinaus absolvierte der lange verletzte Innenverteidiger und Kapitän Milan Skriniar das zweite Länderspiel in Serie von Beginn an. Die Slowaken treffen bei der EURO in Gruppe E auf Belgien, die Ukraine und Rumänien.

