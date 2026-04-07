Im Viertelfinale der UEFA Champions League kommt es heute zum großen Topduell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern – die Aufstellungen beider Teams im Überblick! Mit dabei ist ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der bei den Münchnern in der Startelf steht. Positive Nachrichten gibt es bei Star-Stürmer Harry Kane.

Österreichs Nationalteam-Kapitän David Alaba sitzt bei den „Königlichen“ vorerst nur auf der Bank.

Bayern-Torjäger Kane kann von Beginn an spielen. Der englische Teamkapitän hatte sich bereits unter der Woche fit gemeldet und wird von Beginn an auf dem Feld stehen.

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Real vs. Bayern – die Aufstellungen im Überblick

Real Madrid

FC Bayern München

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Bild: Imago