Antonelli holt Silverstone-Pole – „Desaster“ für Verstappen

WM-Leader Kimi Antonelli hat nach seinem Sieg im Sprint auch das Qualifying beim Großen Preis von Großbritannien für sich entschieden.

Der Shootingstar war in der Zeitenjagd deutlich schneller als die Ferraris von Charles Leclerc (+0,175 Sek.) sowie Hamilton (+0,347) und sicherte sich seine fünfte Pole des Jahres.

„Die letzte Runde war sehr sauber. Es war sehr schwierig mit den Windverhältnissen“, sagte ein glücklicher Antonelli. „Es wird nicht einfach gegen die Ferraris, aber im Sprint habe ich mich gut gefühlt.“ George Russell musste sich im zweiten Mercedes mit dem vierten Startplatz (+0,370) begnügen. In der WM-Wertung baute Antonelli seine Führung vor seinem im Sprint viertplatzierten Teamkollegen um drei Punkte auf 43 Zähler aus.

Die Siegerinterviews nach dem Silverstone-Qualifying

Das Rennen in Silverstone am Sonntag ab 14:30 Uhr live auf Sky – stream mit Sky X!

Schrecksekunde für Russell – Enttäuschung für Verstappen

Eine Schrecksekunde erlebte Russell im ersten Quali-Abschnitt, als der Spielberg-Sieger ohne ersichtlichen Grund ins Kiesbett rutschte.

„Das war sehr komisch. Noch nie in meiner ganzen Karriere haben die Reifen in dieser Kurve blockiert“, funkte der Engländer. Russell konnte aber weiterfahren und betrieb am Ende Schadensbegrenzung. „Es war extrem windig, extrem rutschig“, sagte Bradley Lord, stellvertretender Mercedes-Teamchef, über die Situation.

Im vierten Sprint des Jahres musste sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen hinter Charles Leclerc (Ferrari) mit dem sechsten Rang begnügen. Im Qualifying kam der Niederländer nicht über den siebenten Startplatz (+0,782) hinaus und war damit auch langsamer als Teamkollege Isack Hadjar auf Rang fünf (+0,635). „Was für ein Desaster“, funkte der Vierfach-Champion verärgert. Weltmeister Norris stellte seinen McLaren für das Rennen zwischen die beiden Bullen.