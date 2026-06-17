Nach Vertrags-Causa: Komposch verlängert in Hartberg

Innenverteidiger Paul Komposch hat seinen Vertrag beim TSV Hartberg für zwei Jahre bis Sommer 2028 verlängert. Das gaben die Oststeirer am Mittwoch bekannt. Knapp ein Jahr zuvor befand sich der 25-Jährige mit dem Bundesligisten noch im Vertagsstreit. Den Großteil der vergangenen Saison verpasste er zudem verletzt.

Komposch spielt seit 2023 in Hartberg und etablierte sich als Stammspieler. Im vergangenen Sommer wollte der Defensivspieler die Hartberger verlassen, diese zogen jedoch die im Vertrag verankerte Option auf eine Vertragsverlängerung. Es folgte ein juristisches Nachspiel, ob diese Klausel rechtsgültig gezogen wurde.

Mitten in der Vertrags-Causa zog sich Komposch einen Kreuzbandriss zu und musste daraufhin die komplette Saison verletzungsbedingt aussetzen. Im Meisterschaftsfinish der abgelaufenen Saison feierte der Innenverteidiger jedoch sein Comeback in den letzten beiden Runden gegen Sturm Graz und Red Bull Salzburg.

Komposch: „Freue mich sehr, weiter für Hartberg aufzulaufen“

Komposch selbst sagt zu seiner Verlängerung: „Ich freue mich sehr, weiterhin für den TSV Hartberg aufzulaufen. Nach meiner langen Verletzung und einer schwierigen vergangenen Saison ist die Vorfreude auf die kommende Spielzeit natürlich besonders groß. Mit Markus Schopp ist zudem jener Trainer zurück, der mich damals nach Hartberg geholt hat. Für die neue Saison ist es mein Ziel, wieder an meine Leistungen anzuknüpfen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Spielzeit zu bestreiten. Ich freue mich darauf, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen und meinen Beitrag leisten zu können.“

„Mit der Verlängerung von Pauli Komposch bekommt der TSV nicht nur sportliche sondern auch Leadership Qualität. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp

Obmann Erich Korherr sagt zur Verlängerung: „Pauli ist wieder voll fit und hat bei seinem Comeback in Salzburg gezeigt, dass er an die starken Leistungen seiner ersten beiden Saisonen bei uns anknüpfen kann. Er hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Führungsspieler entwickelt und überzeugt sowohl auf als auch neben dem Platz mit hoher Qualität und großer Persönlichkeit. Deshalb hatte die Verlängerung seines Vertrages für uns oberste Priorität. Umso mehr freut es uns, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen werden.“