Offiziell: Röhl neuer Salzburg-Trainer

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Danny Röhl ist der neue Cheftrainer von Bundesligist Red Bull Salzburg.

Der 37-Jährige kommt für eine Ablöse von etwa ein bis zwei Millionen Euro vom schottischen Traditionsklub Rangers FC aus Glasgow. Der Vertrag des Deutschen bei den Schotten wäre noch bis Sommer 2028 gelaufen.

Für Röhl ist es eine Rückkehr zum Red-Bull-Konzern. Der Deutsche war lange bei RB Leipzig tätig, unter anderem im Nachwuchs, als Videoanalyst und auch als Co-Trainer. Nach seinem Engagement in Leipzig war Röhl unter anderem auch für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft als Co-Trainer tätig. Salzburg wird für den 27-Jährigen erst die dritte Station als Cheftrainer. Vor seinem Engagement bei den Rangers stand er auch bei Sheffield Wednesday an der Seitenlinie.

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Neuanfang mit Röhl nach historisch schlechter Saison

Für die Bullen endet damit die knapp vier Wochen lange Suche nach einem neuen Chefcoach. Salzburg trennte sich einen Tag nach dem enttäuschenden Saison-Abschluss gegen den TSV Hartberg (1:3) in der ADMIRAL Bundesliga vom damaligen Trainer Daniel Beichler. Dieser war als Nachfolger von Thomas Letsch fast genau drei Monate tätig. Unter dem Grazer verpassten die Salzburger erstmals in der Red-Bull-Ära einen Platz unter den ersten beiden Rängen der Bundesliga.

„Unser erklärtes Ziel war es, dass mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison auch unser neuer Cheftrainer feststeht. Das ist uns mit der Verpflichtung von Danny Röhl als Wunschtrainer auch gelungen. Danny hat im Lauf seiner Karriere schon jede Menge Erfahrung auf hohem Level und bei sehr prominenten Mannschaften im europäischen Profifußball gesammelt. Wir sind überzeugt, dass seine Spielphilosophie und seine Art, Spieler zu entwickeln, auch sehr gut zu dem Stil passen, den wir mit dem FC Red Bull Salzburg spielen möchten. Jetzt freuen wir uns, dass wir gleich intensiv losstarten können“, sagt Marcus Mann, Sportchef der Salzburger, zur Verpflichtung.

„Freue mich riesig auf neue Aufgabe“

Röhl selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg. Ich kenne den Klub bereits aus meiner Trainervergangenheit und weiß, welche Möglichkeiten hier vorhanden sind, welche Qualität im Verein steckt und welche ambitionierten Ziele verfolgt werden. Genau das hat mich gereizt. Salzburg steht für mutigen, intensiven und offensiven Fußball – eine Art Fußball, mit der ich mich sehr identifiziere und die auch zu meiner Vorstellung vom Spiel passt. Gemeinsam wollen wir eine Mannschaft entwickeln, die mit Energie, Leidenschaft und einem klaren Spielstil auftritt. Unser Anspruch muss es sein, wieder Titel nach Salzburg zu holen und den Klub auch auf internationaler Bühne erfolgreich zu vertreten. Dafür werden wir jeden Tag hart arbeiten. Jetzt geht es zunächst darum, die Spieler und das gesamte Umfeld schnell kennenzulernen, eine enge Verbindung aufzubauen und die Mannschaft bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Wir haben spannende Aufgaben vor uns, und ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam zu gehen.“