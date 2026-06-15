Offiziell: SV Ried stellt neuen Cheftrainer vor

Nach mehreren Tagen der Spekulation über die Besetzung der Trainerstelle bei der SV Ried steht die Entscheidung fest: Mario Despotovic übernimmt mit sofortiger Wirkung die sportliche Leitung der Innviertler. Der Vertrag des 41-jährigen Kroaten läuft bis 2028.

Despotovic war zuletzt seit 2021 als Sportdirektor beim ägyptischen Erstligisten Wadi Degla tätig. Zuvor arbeitete er im Nachwuchsbereich sowie bei der zweiten Mannschaft von Hajduk Split und sammelte dort Trainererfahrung.

Sportvorstand Wolfgang Fiala verweist auf frühere Personalentscheidungen des Vereins: „Der legendäre Paul Gludovatz hat bei uns erstmals eine Vereinsmannschaft trainiert, Klaus Roitinger startete seine Profi-Trainerkarriere bei der SV Ried. Und auch Vorgänger Max Senft war sicher keine alltägliche Lösung.“

Ried-Klubchef Gahleitner: „Mutige und neue Wege gehen“

Für Klubchef Thomas Gahleitner verkörpert Despotovic eine typische „Rieder Lösung“. „Wir müssen als SV Oberbank Ried sowohl beim Trainer als auch bei Spielern mutige und neue Wege gehen. Wir haben einige sehr konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Kandidaten geführt, bei denen ich mich auf diesem Weg auch bedanken möchte. Unser neuer Coach hat bei diesen Hearings einen hervorragenden und höchst professionellen Eindruck hinterlassen“, begründet Gahleitner die Entscheidung.

Nach Angaben des Vereins soll mit der Verpflichtung von Despotovic der unter Vorgänger Max Senft eingeschlagene Entwicklungsweg fortgesetzt werden.

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