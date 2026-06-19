Premier League veröffentlicht Spielplan der Saison 2026/27

Die englische Premier League hat den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht und direkt zum Auftakt warten große Namen und spannende Duelle. Der FC Arsenal eröffnet die neue Spielzeit.

Am Freitagvormittag hat die Premier League den gesamten Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. ÖFB-Legionär Kevin Danso, im Moment der einzige Österreicher in der Premier League, startet am Samstag, den 22. August mit Tottenham beim FC Brentford in die neue Saison.

Arsenal startet am Freitag, dem 21. August, mit einem Heimspiel gegen Coventry in die Premier-League-Saison 2026/27. Zum Saisonauftakt empfangen die „Gunners“ von Mikel Arteta – die gerade ihren ersten Meistertitel seit 22 Jahren gefeiert haben – die Meister der Championship unter Frank Lampard um 20 Uhr im Emirates Stadium. Am Samstag folgt dann neben Tottenham auch das Duell von Manchester United bei Hull City, am Sonntag geht die neue Spielzeit dann auch für Manchester City (zu Hause gegen Bournemouth) und Liverpool (bei Newcastle United) los. Den Abschluss macht der FC Chelsea, der mit Neo-Coach Xabi Alonso am Montagabend beim FC Fulham zu Gast ist.

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