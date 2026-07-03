Mohamed Salah war einfach nur stolz und vergoss Tränen der Freude.

„Es ist historisch. Es ist das Größte, was ich je erlebt habe“, schwärmte der ägyptische Kapitän nach dem emotionalen Achtelfinal-Einzug beim 4:2 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen gegen Australien.

„Mein Gefühl heute ist unbeschreiblich. Das war einer der besten Tage meines Lebens. Wir haben Geschichte geschrieben“, ergänzte Salah, der trotz einer Oberschenkelzerrung aus dem letzten Gruppenspiel 120 Minuten durchspielte und seinen Elfmeter mit einem lässigen Panenka verwandelte. „Ich habe versucht, mein Bestes zu geben und zu spielen, obwohl ich Schmerzen hatte“, gab er zu.

Er sei „immer stolz, dieses Trikot zu tragen. Nichts macht mich stolzer als das. Und die Jungs glücklich zu sehen – nichts kommt dem gleich“, sagte der „König“ der „Pharaonen“: „Ich versuche einfach, jeden Moment zu genießen, weil er nicht wiederkommen wird. Das werden wir heute in vollen Zügen tun und wahrscheinlich auch morgen noch. Und danach müssen wir uns einfach wieder auf das nächste Spiel konzentrieren.“